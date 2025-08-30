Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SSV Havelwinkel Warnau am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Halle/MTU. Mit einem Remis sind der SV Blau-Weiß Dölau und der SSV Havelwinkel Warnau am Samstag vom Platz gegangen. 72 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Nach gerade einmal 18 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Kamil Hutyra das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

SV Blau-Weiß Dölau Kopf an Kopf mit SSV Havelwinkel Warnau – 1:1 in Minute 90+5

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Jari Geyer wurde für Jonas Redmann eingesetzt und Theodor Luiz Rappsilber für Lucas Grüneberg. Auf der Gastseite räumten Finn Knuth für Yannick Bäther und Leon Winning für Keven Brömme den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Dölau doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Henrik Hensen den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (90.+5). Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Prinzler, Redmann (46. Geyer), Köhler, Burghardt (70. H. Hensen), Groß, A. Hensen, Grüneberg (46. Rappsilber), Haensch, Kreideweiß, Giese

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Schulz, Cembala, Knuth (46. Bäther), Bradburn, Hutyra (90. Rüdiger), Neumann, Büchner, Hilgenfeld (86. Kniestedt), Heinrich, Winning (80. Brömme)

Tore: 0:1 Kamil Hutyra (18.), 1:1 Henrik Hensen (90.+5); Zuschauer: 72