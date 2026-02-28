Für den Gastgeber SSV Havelwinkel Warnau endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Havelberg/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SSV Havelwinkel Warnau und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag vom Platz gegangen. 146 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Warnau.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 90+5

Am Ende der Partie sollte es dem SSV Havelwinkel Warnau doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Hans Büchner den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Havelberger Team errang (90.+5). In Spielminute 99 handelte sich der SSV Havelwinkel Warnau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Blau-Weiß Dölau

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (88. Winning), Fringel (46. Cembala), Arndt (59. Hilgenfeld), Heinrich, Albrecht (90. Schulz), Otto (71. Bäther), Neumann, Krause, Bauer, Büchner

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Gros, Hensen, Groß, Masur (46. Lippoldt), Giese, Rappsilber, Pultke, Prinzler (79. Kreideweiß), Haensch (71. Burghardt), Köhler

Tore: 0:1 David Gros (3.), 1:1 Hans Büchner (90.+5); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 146