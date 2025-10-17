Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SC Bernburg gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SC Bernburg und der BSV Halle-Ammendorf am Freitag vom Platz gegangen. 115 Zuschauer sahen das Spiel in der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Laurenz Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (71.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Jamie Liam Bichtemann wurde für Felix Hilmer eingesetzt und Pepe Streithoff für Cedrik Staat. Auf der Gastseite verließen Max Matthias Kowalski für Dmytro Piven und Vincent Meyer für David Hotopp den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Jamie Liam Bichtemann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Bernburger Team errang (87.). In Spielminute 94 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SC Bernburg rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – BSV Halle-Ammendorf

SC Bernburg: Friedrich – Raeck, Krüger, Fahland (89. Schmidt), Hilmer (72. Bichtemann), Heitzmann, F. Lange, Becker, Staat (80. Streithoff), Schauer, L. Lange

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Pannier, Meyer (82. Hotopp), Piontek, Schöneck, Hoffmann (87. Agwu), Kowalski (75. Piven), Kunze, Winkler (87. Hartmann), Englich

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (71.), 1:1 Jamie Liam Bichtemann (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Robin Knobloch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 115