Eine deutliche Schlappe erlitt der VfB 1906 Sangerhausen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSC Weißenfels. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 105 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Kuhnert. Der Trainer von Sangerhausen musste sein Team bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

In Minute 22 schoss Stefan Raßmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Weißenfels noch einen drauf setzen: In der ersten Minute wurde ein weiteres Tor durch Martin Dierichen erzielt.

46. Minute: VfB 1906 Sangerhausen mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 87: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Carlo Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Jamie-Lee Sven Haufe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Hildebrandt, J. Stöhr (46. Lange), Kern, Schulz (74. Bühling), Weick, Husung, Reiber, F. Stöhr, Schneider, Schäffner

SSC Weißenfels: Lohmann – Koch (80. Schneider), Dierichen (84. Beyer), Purrucker (87. Haufe), Puphal, Zerbe, Raßmann, Schumann, Löser (84. Necke), Hafkesbrink, Zozulia (63. Luib)

Tore: 0:1 Stefan Raßmann (22.), 0:2 Martin Dierichen (45.+1), 0:3 Carlo Purrucker (87.), 0:4 Jamie-Lee Sven Haufe (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 105