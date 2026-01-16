Für den Gastgeber VfB Merseburg endete das Duell mit der SG Rot-Weiß Thalheim am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Merseburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim. 147 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2. Schiedsrichter Luis Paul (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB Merseburg: Przigode – Bierschenk (52. Kothe), Hillemann, Erovic (70. Friedrich), J. L. Wagner, Frühauf, Berndt (70. Dähne), Nicodemus, D. Wagner, Korngiebel, Mittler (70. Arndt)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Jalo, Sonco, Ndour, May, Seniura, Sambu Cabral (80. Zawada), Lytvyn, Schinkel, Kolomiiets, Schmökel

; Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Christian Petzka, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 147