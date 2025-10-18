Ergebnis 8. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau
Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV Blau-Weiß Zorbau gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Zorbau/MTU. Auf dem Sportplatz haben 72 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SSV Havelwinkel Warnau verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Zorbau
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 8
Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz zwei.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau
SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Beer, Tsipi, Engl (72. N. Neuhaus), Hatim, De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), Bondarenko, Seidel (46. Stelmak), Souvatzoglou (46. Omerovic), B. Strauchmann, K. Neuhaus (63. Maier)
SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Kniestedt (63. Hutyra), Hilgenfeld (78. Paege), Heinrich, Cembala, Albrecht, Krause (26. Bradburn), Winning, Bäther (69. Knuth), Neumann, Büchner
; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72