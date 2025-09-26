Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Haldensleben/MTU. Im Waldstadion haben 75 Fußballfans am Freitag das Kräftemessen zwischen dem Haldensleber SC und der SG Rot-Weiß Thalheim verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim

Haldensleber SC: Switala – Grabenberg (70. Hevekerl), Krüger (86. Sengewald), Hartmann, Thieke, B. Ebel (62. Prokop), R. Bögelsack, Zimmermann (70. Wille), Stadler, H. Ebel (68. Boege), Schunaew

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Kuras, Hoffmann, Sonco, Wróblewski (71. Sambu Cabral), Schmökel, Embalo, Moroz, Kunyk, Schinkel

; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75