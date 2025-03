Halle/MTU. Im Stadion der Waggonbauer haben 143 Fußballfans am Freitag das Match zwischen dem BSV Halle-Ammendorf und der CfC Germania 03 verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Silvio Rüdiger (Biederitz) ausgesprochen. Alles in allem drei Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 24

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – CfC Germania 03

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert, Hotopp, Kowalski, Schunke, Hartmann (84. Thurm), Winkler, Pälchen (75. Piontek), Kunze, Saul, Niesel

CfC Germania 03: Schulze – Skyba, Friedrich, Tepper, Kürschner (70. Khalaf), Michaelis, Salis, Binkau (87. Hippe), Helmstedt, Dropp (80. Beier), Maier (70. Seidel)

; Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Benjamin Petri, Daniel Feist; Zuschauer: 143