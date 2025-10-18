Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete das Duell mit dem VfB Merseburg am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

0:0 – Unentschieden zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 110 Fußballfans waren im Jahnstadion live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

1. FC Bitterfeld-Wolfen auf Augenhöhe mit VfB Merseburg – 0:0

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Hlynianyi, Hoffmann (56. Elflein), Gründling (75. Sumka), Litzenberg, Hadaschik, Böhme, Bark (72. Galushyn), Born (59. Ehrhardt), Radke

VfB Merseburg: Bartz – Frühauf (88. Arndt), Berndt, Hillemann, Nicodemus (90. Jung), Bierschenk, Taubert, Knerler, Korngiebel, Wagner, Roß (63. Erovic)

; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Tobias Menzel, Maximilian Soppa; Zuschauer: 110