weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Verbandsliga Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 8. Spieltag: 0:0 – Unentschieden zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg

Ergebnis 8. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg

Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete das Duell mit dem VfB Merseburg am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

18.10.2025, 16:49

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 110 Fußballfans waren im Jahnstadion live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 8

1. FC Bitterfeld-Wolfen auf Augenhöhe mit VfB Merseburg – 0:0

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Hlynianyi, Hoffmann (56. Elflein), Gründling (75. Sumka), Litzenberg, Hadaschik, Böhme, Bark (72. Galushyn), Born (59. Ehrhardt), Radke
VfB Merseburg: Bartz – Frühauf (88. Arndt), Berndt, Hillemann, Nicodemus (90. Jung), Bierschenk, Taubert, Knerler, Korngiebel, Wagner, Roß (63. Erovic)
; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Tobias Menzel, Maximilian Soppa; Zuschauer: 110