Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV Blau-Weiß Zorbau gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau spielen unentschieden

Zorbau/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau. 72 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

0:0 für SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau –

Die Zorbauer sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – K. Neuhaus (63. Maier), Souvatzoglou (46. Omerovic), Engl (72. N. Neuhaus), Hatim, Beer, B. Strauchmann, De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), Seidel (46. Stelmak), Tsipi, Bondarenko

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Neumann, Cembala, Büchner, Kniestedt (63. Hutyra), Winning, Heinrich, Krause (26. Bradburn), Albrecht, Hilgenfeld (78. Paege), Bäther (69. Knuth)

; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72