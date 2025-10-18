Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau endete das Spiel gegen den SSV Havelwinkel Warnau am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Zorbau/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau. 72 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

0:0 für SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau –

Die Zorbauer sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Bondarenko, De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), Souvatzoglou (46. Omerovic), Tsipi, Seidel (46. Stelmak), B. Strauchmann, Beer, K. Neuhaus (63. Maier), Engl (72. N. Neuhaus), Hatim

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Heinrich, Bäther (69. Knuth), Neumann, Hilgenfeld (78. Paege), Cembala, Krause (26. Bradburn), Albrecht, Büchner, Winning, Kniestedt (63. Hutyra)

; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72