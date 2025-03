Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / haben 103 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem 1. FC Lok Stendal verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Alexander Lück (Thale) ausgesprochen. Alles in allem fünf Karten verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 24

0:0 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau gegen 1. FC Lok Stendal –

Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – 1. FC Lok Stendal

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Giese, Hensen, Burghardt (77. Redmann), Kamm Al Azzawe, Kreideweiß, Scheffler (82. Grüneberg), Köhler, Gros, Prinzler, Pultke

1. FC Lok Stendal: Poser – Konieczny, Balliet, Ilchenko, Buschke, Schaarschmidt, Schleicher, Kaschlaw, Bubke, Breda, Salge (28. Pfeiffer)

; Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, Wolf Tilmann Hesselbach; Zuschauer: 103