Ergebnis 5. Spieltag

Heimspiel SV Blau-Weiß Dölau II gegen FC Eintracht Köthen endet mit deutlichem 1:5

Eine herbe Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den FC Eintracht Köthen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 30 Zuschauern mit 1:5 (0:4).