Ergebnis 6. Spieltag 0:0 – Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim trennen sich remis
Für den Gastgeber Haldensleber SC endete das Duell mit der SG Rot-Weiß Thalheim am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Haldensleben/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim. 75 Zuschauer verfolgten das Spiel im Waldstadion.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr
- Austragungsort: Haldensleben
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim
Haldensleber SC: Switala – Zimmermann (70. Wille), H. Ebel (68. Boege), Schunaew, B. Ebel (62. Prokop), Krüger (86. Sengewald), Hartmann, Grabenberg (70. Hevekerl), Thieke, R. Bögelsack, Stadler
SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Hoffmann, Sonco, Prielipp, Kuras, Schinkel, Wróblewski (71. Sambu Cabral), Schmökel, Kunyk, Moroz, Embalo
; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75