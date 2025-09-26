Ergebnis 5. Spieltag

Haushohe 1:5-Niederlage für SV Blau-Weiß Dölau II im Duell gegen FC Eintracht Köthen

Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den FC Eintracht Köthen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:4).