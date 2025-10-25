Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Zorbau am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Im Stadion der Waggonbauer haben 145 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem BSV Halle-Ammendorf und dem SV Blau-Weiß Zorbau verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Franz Unger (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Der BSV Halle-Ammendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SV Blau-Weiß Zorbau

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Winkler, Hotopp, Kunze, Pannier, Meyer (87. Dabel), Schmitz, Hoffmann, Kowalski (78. Schubert), Niesel, Englich (78. Piven)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Omerovic, Seidel (69. Engl), Souvatzoglou, Hatim, Neuhaus, Tsipi (83. Sothen), Neuhaus, Maier, Bondarenko (80. De Pinho Gomes), Strauchmann

; Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Grünwoldt, Daniel Fritzsche; Zuschauer: 145