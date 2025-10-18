Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete das Spiel gegen den VfB Merseburg am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg. 110 Zuschauer verfolgten das Spiel im Jahnstadion.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hlynianyi, Bauer, Böhme, Litzenberg, Radke, Born (59. Ehrhardt), Gründling (75. Sumka), Hoffmann (56. Elflein), Bark (72. Galushyn), Hadaschik

VfB Merseburg: Bartz – Berndt, Korngiebel, Hillemann, Frühauf (88. Arndt), Nicodemus (90. Jung), Knerler, Bierschenk, Taubert, Roß (63. Erovic), Wagner

; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Tobias Menzel, Maximilian Soppa; Zuschauer: 110