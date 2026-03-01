Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem VfL Halle 96 I (U19) am Sonntag nicht, als er sich vor 45 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen die SG Union Sandersdorf verabschieden musste.

VfL Halle 96 I (U19) verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SG Union Sandersdorf

Halle/MTU. Das Match zwischen Halle und Sandersdorf ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Levin Steffen Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

VfL Halle 96 I (U19) liegt 0:2 zurück – 91. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tobias Nitsche, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Lorenz, Hajdarpasic, Ugoh, Onyedeke, Unthan (79. Dietrich), Khalid (72. Heute), Prokein, Krause (84. Omoike), Brumme, Roschig

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mackowiak (62. Franzke), Uhte, Osterland, Schneider (80. Mühlbauer), Nitsche, Seide, Perl, Trettenbach, Groh, Wieczorek

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45