Halle/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg am Sonntag 7:2 (3:0) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Benicio Roschig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Saleem Shero Khalid der Torschütze (14.).

Die Hallenser erhöhten noch einmal. Lio Lorenz schoss und traf in Minute 39. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Tom Luca Lenze schoss und traf in Spielminute 56, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Gefährlich wurde es für die Hallenser nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Lorenz (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 7:2 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Khalid (80. Zabel), Unthan (69. Heute), Ugoh, Lorenz, Roschig, Onyedeke, Meyer, Danyi, Prokein, Rayko

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Czerwenka, Lenze, Gödecke (73. Drizari), Meister, Mensing (46. Nyarko), Shaqiri (46. Anwaar), Tapsoba (46. Starikovskiy), Telch, Prause (58. Kirchhoff), Böttcher

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23