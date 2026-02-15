Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der VfL Halle 96 I (U19) vor 88 Zuschauern über einen soliden 4:2 (1:1)-Sieg gegen die Turbine Halle freuen.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 I (U19) und die Turbine Halle haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (1:1).

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der 29. Spielminute. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joshua Noel Ugoh wurde für Anel Hajdarpasic eingesetzt und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite räumten Lennox Sikora für Nico Fischer und Nils Jan Heidelberger für Jonas Hohl den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Paolo-Moris Heute den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (84.). Damit war der Sieg des VfL Halle 96 I (U19) gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Rayko, Brumme, Khalid (82. Omoike), Hajdarpasic (71. Ugoh), Roschig, Prokein, Unthan (88. Kaiser), Bärwald, Lorenz (71. Heute), Onyedeke

Turbine Halle: Nuding – Hoffmann (46. Merschky), Ries, Saile, Schischka, Waschkowitz, Sikora (74. Fischer), Heidelberger (74. Hohl), Canabate Kasparek, Schneider (46. Natusch), Sultanaliev

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88