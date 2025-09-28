Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Stephan Neigenfink und sein Team VfL Halle 96 I (U19) gegen die SV Fortuna Magdeburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (3:0) wider.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (3:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Benicio Roschig für Halle traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Saleem Shero Khalid der Torschütze (14.).

14. Minute: VfL Halle 96 I (U19) mit 2:0 Vorsprung

Die Hallenser schafften es, nochmal zu erhöhen. Lio Lorenz traf in der 39. Spielminute. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hinkte drei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tom Luca Lenze traf in der 56. Spielminute, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Der VfL Halle 96 I (U19) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Lorenz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:2 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Khalid (80. Zabel), Prokein, Unthan (69. Heute), Danyi, Lorenz, Meyer, Rayko, Ugoh, Roschig, Onyedeke

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Mensing (46. Nyarko), Prause (58. Kirchhoff), Gödecke (73. Drizari), Meister, Czerwenka, Böttcher, Telch, Shaqiri (46. Anwaar), Lenze, Tapsoba (46. Starikovskiy)

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23