Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Stephan Neigenfink und sein Team VfL Halle 96 I (U19) gegen den Magdeburger SV Börde – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Die 29 Besucher haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Saleem Shero Khalid das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Paolo-Moris Heute (45.) erzielt wurde.

VfL Halle 96 I (U19) in Minute 45 2:0 in Führung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) kassierte jetzt einmal Gelb. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 51: Halle traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Thomas Unthan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Magdeburger durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprangen Emil Schulze für Pepe Friedel und Malte Lennart Sievers für Niklas Richter ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Magdeburger. In Minute 61 lenkte Emil Schulze den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfL Halle 96 I (U19) hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Magdeburger SV Börde

VfL Halle 96 I (U19): – Onyedeke, Khalid, Heute (67. Omoike), Rayko, Meyer, Bärwald (61. Witter), Prokein, Lorenz, Roschig, Unthan

Magdeburger SV Börde: Model – Jäger (70. Lima Sampa), Westermann (78. Wartner), Schuster, Bittmann (9. Begest), Richter (54. Sievers), Neumann, Horn, Jahn, Friedel (54. Schulze), Dunkel

Tore: 1:0 Saleem Shero Khalid (31.), 2:0 Paolo-Moris Heute (45.), 3:0 Hannes Thomas Unthan (51.), 4:0 Emil Schulze (61.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Frank Gryga; Zuschauer: 29