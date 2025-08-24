Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war der VfB Ottersleben gegenüber der Turbine Halle machtlos und wurde mit 2:5 (1:2) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB Ottersleben und die Turbine Halle ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tobias Menzel (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (23.). Pascal Enrico Obier (Turbine Halle) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Jalozinho Só (36.) erzielt wurde.

VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück – Minute 36

Tor Nummer drei schoss Leonard Friedrich Bogunski für Ottersleben (38.). Die Partie blieb spannend. Johann Schischka traf für Halle (54). Justus Friedrich Brandt traf für Halle (59). Jalozinho Só netzte für Halle ein (64.). Spielstand 5:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die Turbine Halle kassierte einmal Gelb. Der VfB Ottersleben e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Max Yunashev den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (82.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen. Der VfB Ottersleben hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – Turbine Halle

VfB Ottersleben: Koch – Lübke, Raschauer (77. Schulz), Yunashev, Kozloff, Agte, Niemann (85. Kahn), Multhaupt, Rüger, Fadjinou (77. Böer), Bogunski (85. Ibrahim)

Turbine Halle: Nuding – Canabate Kasparek, Brandt, Só (69. Zaeske), Saile, Obier (54. Nordhausen), Waschkowitz, Ries, Hohl (50. Hildebrandt), Schischka, Schneider (57. Sikora)

Tore: 0:1 Pascal Enrico Obier (30.), 0:2 Jalozinho Só (36.), 1:2 Leonard Friedrich Bogunski (38.), 1:3 Johann Schischka (54.), 1:4 Justus Friedrich Brandt (59.), 1:5 Jalozinho Só (64.), 2:5 Max Yunashev (82.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Stefan Klose, Maximilian Port; Zuschauer: 30