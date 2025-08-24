Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war der VfB Ottersleben gegenüber der Turbine Halle machtlos und wurde 2:5 (1:2) besiegt.

Magdeburg/MTU. Der VfB Ottersleben und die Turbine Halle haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tobias Menzel (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (23.). Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Pascal Enrico Obier für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jalozinho Só den Ball ins Netz (36.).

Tor Nummer drei schoss Leonard Friedrich Bogunski für Ottersleben (38.). Die Partie blieb spannend. Johann Schischka traf für Halle (54). Justus Friedrich Brandt traf für Halle (59). Jalozinho Só netzte für Halle ein (64.). Spielstand 5:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die Turbine Halle steckte einmal Gelb ein. Der VfB Ottersleben e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Max Yunashev den Ball über die Torlinie bugsierte (82.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr aufholen. Der VfB Ottersleben hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – Turbine Halle

VfB Ottersleben: Koch – Raschauer (77. Schulz), Lübke, Agte, Niemann (85. Kahn), Yunashev, Kozloff, Rüger, Multhaupt, Fadjinou (77. Böer), Bogunski (85. Ibrahim)

Turbine Halle: Nuding – Só (69. Zaeske), Brandt, Saile, Schischka, Hohl (50. Hildebrandt), Canabate Kasparek, Obier (54. Nordhausen), Waschkowitz, Schneider (57. Sikora), Ries

Tore: 0:1 Pascal Enrico Obier (30.), 0:2 Jalozinho Só (36.), 1:2 Leonard Friedrich Bogunski (38.), 1:3 Johann Schischka (54.), 1:4 Justus Friedrich Brandt (59.), 1:5 Jalozinho Só (64.), 2:5 Max Yunashev (82.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Stefan Klose, Maximilian Port; Zuschauer: 30