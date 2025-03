Am 21. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der VfB Ottersleben vor 46 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:1)-Erfolg gegen die JSG Gräfenhainichen freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 46 Besuchern auf dem Sportplatz Ottersleben Pl.2 geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 4:1 (1:1) gegen die Gäste aus JSG durch.

Gleich nach Spielstart schoss Felix Agte das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Aber die JSGer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Jannik Noack erzielt.

VfB Ottersleben und JSG Gräfenhainichen – 1:1 in Minute 27

Brian Raschauer traf für Ottersleben in Minute 67 und Max Yunashev in Minute 87. Spielstand 3:1 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 21

Bereits zwei Spielminuten später konnte Wenzel Leuschner (Ottersleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – JSG Gräfenhainichen

VfB Ottersleben: Schliephake – Agte (78. Thielecke), Gaffal, Multhaupt, Ibrahim (67. Böer), Schädel, Lieck (46. Neumann), Raschauer, Al Beef (46. Leuschner), Bogunski, Yunashev (88. Dattko)

JSG Gräfenhainichen: Walther – Gebele, Neumann, Schröter, Schulze, Karbe, Tran, Rieschick, Simon, Noack, Wolfensteller

Tore: 1:0 Felix Agte (2.), 1:1 Jannik Noack (27.), 2:1 Brian Raschauer (67.), 3:1 Max Yunashev (87.), 4:1 Wenzel Leuschner (89.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Daniel Kleist, Steffen Krause; Zuschauer: 46