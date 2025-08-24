Der VfB Germania Halberstadt glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Union Sandersdorf mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 41 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 41 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Maximilian Ucke (VfB Germania Halberstadt) netzte in der 2. Minute der zweiten Halbzeit (47.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

VfB Germania Halberstadt mit 2:0 vorne – 56. Minute

Das finale Tor der Partie fiel elf Minuten nach der Halbzeitpause, als Finn Luca Stemmler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (56.). Damit war der Sieg der Halberstädter entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Halberstädter sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Leopold, Stemmler, Lancine, Stender, Behrens (59. Dobritz), Ucke, Simon, Schürmann (86. Leube), Schrader (70. Günther), Knoche (86. Naujoks)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte (70. Stagat), Nitsche, Trettenbach, Osterland, Mittmeier, Mackowiak (79. Herzel), Wieczorek, Groh, Seide, Mühlbauer (32. Pätzke)

Tore: 1:0 Maximilian Ucke (47.), 2:0 Finn Luca Stemmler (56.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 41