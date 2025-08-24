Die VfB Germania Halberstadt errang am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 41 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Halberstadt/MTU. Die 41 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen das Team aus Sandersdorf mit 2:0 (0:0) souverän.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Maximilian Ucke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

VfB Germania Halberstadt liegt in Minute 56 2:0 vorn

Elf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Luca Stemmler (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (56.). Mit 2:0 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Halberstädter sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Lancine, Leopold, Knoche (86. Naujoks), Stender, Schrader (70. Günther), Simon, Schürmann (86. Leube), Stemmler, Ucke, Behrens (59. Dobritz)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Osterland, Mittmeier, Mühlbauer (32. Pätzke), Wieczorek, Nitsche, Uhte (70. Stagat), Mackowiak (79. Herzel), Trettenbach, Seide, Groh

Tore: 1:0 Maximilian Ucke (47.), 2:0 Finn Luca Stemmler (56.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 41