Der VfB Germania Halberstadt gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Union Sandersdorf mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 41 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 41 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Sandersdorf mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Maximilian Ucke (VfB Germania Halberstadt) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

56. Minute: VfB Germania Halberstadt baut Führung auf 2:0 aus

Das letzte Tor der Partie fiel elf Minuten nach der Pause, als Finn Luca Stemmler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (56.). Damit war der Sieg der Halberstädter entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Halberstädter sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Leopold, Stemmler, Schrader (70. Günther), Schürmann (86. Leube), Behrens (59. Dobritz), Ucke, Stender, Lancine, Knoche (86. Naujoks), Simon

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mackowiak (79. Herzel), Osterland, Mittmeier, Seide, Uhte (70. Stagat), Wieczorek, Groh, Nitsche, Mühlbauer (32. Pätzke), Trettenbach

Tore: 1:0 Maximilian Ucke (47.), 2:0 Finn Luca Stemmler (56.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 41