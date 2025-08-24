Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die VfB Germania Halberstadt vor 41 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf freuen.

Halberstadt/MTU. Die 41 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen das Team aus Sandersdorf mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Maximilian Ucke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

VfB Germania Halberstadt baut Vorsprung auf 2:0 aus – 56. Minute

Elf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Luca Stemmler (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (56.). Mit 2:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die VfB Germania Halberstadt rutschte dennoch auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Stemmler, Schürmann (86. Leube), Behrens (59. Dobritz), Stender, Schrader (70. Günther), Leopold, Knoche (86. Naujoks), Simon, Lancine, Ucke

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek, Uhte (70. Stagat), Mühlbauer (32. Pätzke), Osterland, Seide, Mittmeier, Nitsche, Trettenbach, Mackowiak (79. Herzel), Groh

Tore: 1:0 Maximilian Ucke (47.), 2:0 Finn Luca Stemmler (56.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 41