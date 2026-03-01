Der VfB Germania Halberstadt A1 glückte es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 31 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 31 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Niclas Vincent Naujoks für Halberstadt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Halberstädter legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Arda Oguz der Torschütze (41.).

VfB Germania Halberstadt A1 in Minute 41 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Till Vinzelberg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Stendal erlangte (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Lancine (83. Michl), Naujoks (65. Schrader), Stender, Stemmler (83. Bönicke), Simon, Ucke, Behrens, Oguz (71. Richter), Leopold, Müller (46. Schneider)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Ziekau, Lauck, Vinzelberg (74. Sawaneh), Lagemann, Meinelt, Amiti (74. Koshyk), Wolff, Handge (34. Stoll), Korbani, Braunschweig (46. Loock)

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31