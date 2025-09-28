Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Haldensleber SC.

Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 45 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und dem Haldensleber SC verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die VfB Germania Halberstadt A1 rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Knoche (62. Michl), Stender, Lancine (86. Leube), Behrens (74. Dobritz), Roßberg (53. Stemmler), Schürmann, Schrader (74. Naujoks), Simon, Ucke

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Ahlfeld (84. Grmay), Neumann, Richter, Schnee, Hartmann, Riedner, Wilken, Teuchler, Klein (83. Petrochenko)

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45