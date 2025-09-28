Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Haldensleber SC.

VfB Germania Halberstadt A1 sichert sich engen Triumph gegen Haldensleber SC mit 1:0

Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schürmann, Lancine (86. Leube), Leopold, Schrader (74. Naujoks), Stender, Knoche (62. Michl), Behrens (74. Dobritz), Ucke, Roßberg (53. Stemmler), Simon

Haldensleber SC: Krepp – Richter, Hartmann, Riedner, Klein (83. Petrochenko), Wilken, Ahlfeld (84. Grmay), Boege, Teuchler, Neumann, Schnee

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45