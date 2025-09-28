Ergebnis 6. Spieltag VfB Germania Halberstadt A1 sichert sich engen Triumph gegen Haldensleber SC mit 1:0
Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Haldensleber SC.
Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.
Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 20 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 6
Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC
VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schürmann, Lancine (86. Leube), Leopold, Schrader (74. Naujoks), Stender, Knoche (62. Michl), Behrens (74. Dobritz), Ucke, Roßberg (53. Stemmler), Simon
Haldensleber SC: Krepp – Richter, Hartmann, Riedner, Klein (83. Petrochenko), Wilken, Ahlfeld (84. Grmay), Boege, Teuchler, Neumann, Schnee
Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45