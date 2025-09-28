Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den Haldensleber SC.

Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Roßberg (53. Stemmler), Lancine (86. Leube), Knoche (62. Michl), Simon, Behrens (74. Dobritz), Ucke, Schürmann, Leopold, Schrader (74. Naujoks), Stender

Haldensleber SC: Krepp – Hartmann, Schnee, Richter, Wilken, Klein (83. Petrochenko), Boege, Riedner, Ahlfeld (84. Grmay), Teuchler, Neumann

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45