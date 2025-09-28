Ergebnis 6. Spieltag VfB Germania Halberstadt A1 sichert sich engen 1:0-Erfolg gegen Haldensleber SC
Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den Haldensleber SC.
Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.
Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 20 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 6
Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC
VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Roßberg (53. Stemmler), Lancine (86. Leube), Knoche (62. Michl), Simon, Behrens (74. Dobritz), Ucke, Schürmann, Leopold, Schrader (74. Naujoks), Stender
Haldensleber SC: Krepp – Hartmann, Schnee, Richter, Wilken, Klein (83. Petrochenko), Boege, Riedner, Ahlfeld (84. Grmay), Teuchler, Neumann
Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45