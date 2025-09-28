Die VfB Germania Halberstadt A1 sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Haldensleber SC.

VfB Germania Halberstadt A1 holt sich knappen Sieg gegen Haldensleber SC mit 1:0

Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 45 Fußballfans waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die VfB Germania Halberstadt A1 rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schürmann, Behrens (74. Dobritz), Stender, Schrader (74. Naujoks), Ucke, Simon, Knoche (62. Michl), Leopold, Roßberg (53. Stemmler), Lancine (86. Leube)

Haldensleber SC: Krepp – Ahlfeld (84. Grmay), Wilken, Teuchler, Hartmann, Neumann, Richter, Boege, Schnee, Riedner, Klein (83. Petrochenko)

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45