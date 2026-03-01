Der VfB Germania Halberstadt A1 glückte es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 31 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Die 31 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Stendal mit 3:1 (2:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Niclas Vincent Naujoks das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Arda Oguz den Ball ins Netz (41.).

Minute 41: VfB Germania Halberstadt A1 führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

28 Minuten nach der Pause konnte Till Vinzelberg (Stendal) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Stendal erzielen (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stender, Stemmler (83. Bönicke), Simon, Ucke, Oguz (71. Richter), Leopold, Behrens, Müller (46. Schneider), Lancine (83. Michl), Naujoks (65. Schrader)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Wolff, Vinzelberg (74. Sawaneh), Meinelt, Lauck, Korbani, Braunschweig (46. Loock), Lagemann, Ziekau, Amiti (74. Koshyk), Handge (34. Stoll)

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31