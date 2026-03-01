Die VfB Germania Halberstadt A1 erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 31 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 31 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Niclas Vincent Naujoks das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Arda Oguz den Ball ins Netz (41.).

VfB Germania Halberstadt A1 führt nach 41 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Till Vinzelberg, den Ball ins Netz zu befördern und den Stendalern noch ein Tor zu bescheren (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Behrens, Müller (46. Schneider), Stender, Lancine (83. Michl), Leopold, Stemmler (83. Bönicke), Ucke, Naujoks (65. Schrader), Simon, Oguz (71. Richter)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Braunschweig (46. Loock), Handge (34. Stoll), Ziekau, Lauck, Lagemann, Wolff, Vinzelberg (74. Sawaneh), Korbani, Meinelt, Amiti (74. Koshyk)

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31