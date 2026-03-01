Die VfB Germania Halberstadt A1 errang am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 31 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Die 31 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Stendal mit 3:1 (2:0) souverän.

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Niclas Vincent Naujoks für Halberstadt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Arda Oguz den Ball ins Netz (41.).

Minute 41: VfB Germania Halberstadt A1 führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Till Vinzelberg den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Stendal erlangte (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Müller (46. Schneider), Stemmler (83. Bönicke), Ucke, Behrens, Naujoks (65. Schrader), Stender, Simon, Lancine (83. Michl), Oguz (71. Richter)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Handge (34. Stoll), Amiti (74. Koshyk), Braunschweig (46. Loock), Ziekau, Korbani, Wolff, Vinzelberg (74. Sawaneh), Lauck, Meinelt, Lagemann

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31