Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Haldensleber SC.

Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die VfB Germania Halberstadt A1 rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stender, Behrens (74. Dobritz), Roßberg (53. Stemmler), Lancine (86. Leube), Ucke, Leopold, Knoche (62. Michl), Simon, Schrader (74. Naujoks), Schürmann

Haldensleber SC: Krepp – Riedner, Hartmann, Wilken, Neumann, Teuchler, Schnee, Ahlfeld (84. Grmay), Richter, Boege, Klein (83. Petrochenko)

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45