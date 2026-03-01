Die VfB Germania Halberstadt A1 erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 31 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 31 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Stendal mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Niclas Vincent Naujoks das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Halberstädter legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Arda Oguz der Torschütze (41.).

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Till Vinzelberg, den Ball ins Netz zu befördern und den Stendalern noch ein Tor zu verschaffen (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Lancine (83. Michl), Stender, Müller (46. Schneider), Stemmler (83. Bönicke), Simon, Ucke, Naujoks (65. Schrader), Oguz (71. Richter), Behrens, Leopold

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Amiti (74. Koshyk), Korbani, Vinzelberg (74. Sawaneh), Lauck, Lagemann, Meinelt, Braunschweig (46. Loock), Handge (34. Stoll), Ziekau, Wolff

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31