Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Haldensleber SC heimste die VfB Germania Halberstadt A1 am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Lancine (86. Leube), Leopold, Behrens (74. Dobritz), Roßberg (53. Stemmler), Schürmann, Ucke, Stender, Knoche (62. Michl), Schrader (74. Naujoks)

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Klein (83. Petrochenko), Wilken, Riedner, Schnee, Teuchler, Neumann, Richter, Hartmann, Ahlfeld (84. Grmay)

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45