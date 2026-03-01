Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die VfB Germania Halberstadt A1 vor 31 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 31 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Stendal mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Niclas Vincent Naujoks für Halberstadt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Halberstädter legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Arda Oguz der Torschütze (41.).

VfB Germania Halberstadt A1 liegt in Minute 41 2:0 vorn

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Till Vinzelberg (Stendal) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Stendal erzielen (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Naujoks (65. Schrader), Leopold, Müller (46. Schneider), Oguz (71. Richter), Ucke, Lancine (83. Michl), Simon, Behrens, Stemmler (83. Bönicke), Stender

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Handge (34. Stoll), Braunschweig (46. Loock), Amiti (74. Koshyk), Meinelt, Lagemann, Wolff, Korbani, Vinzelberg (74. Sawaneh), Ziekau, Lauck

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31