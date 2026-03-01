Kantersieg für den VfB 1906 Sangerhausen: Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg einfahren. Vor 45 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:0).

Sangerhausen/MTU. Die Sangerhäuser haben am Sonntag dem Rivalen aus Magdeburg ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Alexander Lück (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Damien Halle (VfB 1906 Sangerhausen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Ben Grenzebach der Torschütze (44.).

Minute 44: VfB 1906 Sangerhausen führt mit zwei Toren

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Roman Laqua. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Klein. Tim Lange konnte in Minute 53 einnetzen, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 66, Grenzebach legte in Minute 69 nach und Philip Schütz traf in Minute 69. Es lief nicht gut für die SV Fortuna Magdeburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 6:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Noah Gabriel Schoder den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (87.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser entschieden. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schremmer (70. Schoder), Buchhorn, Halle (73. Zarkua), Bärwolf, Lange, Bühling, Ruppe (70. Nicolai), Schütz, Ehrich, Grenzebach

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Lenze, Meister, Telch, Starikovskiy, Czerwenka, Kirchhoff, Rößner, Tapsoba (55. Anwaar), Shaqiri, Prause

Tore: 1:0 Damien Halle (42.), 2:0 Ben Grenzebach (44.), 3:0 Tim Lange (53.), 4:0 Sixten-Conner Bärwolf (66.), 5:0 Ben Grenzebach (69.), 6:0 Philip Schütz (71.), 6:1 Lucas Kirchhoff (74.), 7:1 Noah Gabriel Schoder (87.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Tero Wilhelm; Zuschauer: 45