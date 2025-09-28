Der VfB 1906 Sangerhausen erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels.

Sangerhausen/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Friesenstadion Pl.2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Sangerhäuser gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Weißenfels.

Noah Gabriel Schoder (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte zweimal Gelb (8.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ramon Bühling den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen führt in Minute 49 mit 2:0

In der 68. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Damien Halle, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (78.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schoder (76. Al Bakri), Lange, Buchhorn, Nicolai, Bärwolf, Schütz, Schremmer (65. Zarkua), Bühling, Ruppe, Halle

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Sturm, Heerdegen, Wagner, Brendel (46. Magul), Almutaleb, Perrey, May, Kalkofen, Kuhles, Saedan

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40