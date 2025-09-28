Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels freuen.

Noah Gabriel Schoder (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte zweimal Gelb (8.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Ramon Bühling der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 49. Minute

In der 68. Minute musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb.

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Nicolai, Bühling, Schoder (76. Al Bakri), Lange, Schütz, Schremmer (65. Zarkua), Buchhorn, Ruppe, Halle, Bärwolf

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Sturm, Wagner, Kuhles, Perrey, Brendel (46. Magul), Kalkofen, Saedan, May, Almutaleb, Heerdegen

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40