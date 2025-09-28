Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels freuen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Noah Gabriel Schoder das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte zweimal Gelb (8.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 49 wurde ein weiteres Tor durch Ramon Bühling erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Minute 49: VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 Vorsprung

In der 68. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Damien Halle den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (78.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schoder (76. Al Bakri), Schremmer (65. Zarkua), Ruppe, Bühling, Halle, Schütz, Nicolai, Bärwolf, Lange, Buchhorn

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Saedan, Heerdegen, Brendel (46. Magul), Sturm, Wagner, Perrey, Kalkofen, Almutaleb, May, Kuhles

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40