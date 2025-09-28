Dem VfB 1906 Sangerhausen glückte es am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die NSG SSC/RW Weißenfels mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 40 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Noah Gabriel Schoder (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte zweimal Gelb (8.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Ramon Bühling der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 49

In der 68. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen.

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schütz, Nicolai, Ruppe, Schremmer (65. Zarkua), Buchhorn, Schoder (76. Al Bakri), Bärwolf, Bühling, Lange, Halle

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Saedan, Sturm, Perrey, Almutaleb, May, Brendel (46. Magul), Kuhles, Wagner, Heerdegen, Kalkofen

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40