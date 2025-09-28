Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 40 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Noah Gabriel Schoder für Sangerhausen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste zweimal Gelb hinnehmen (8.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ramon Bühling den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen führt mit 2:0 – Minute 49

In der 68. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Damien Halle den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (78.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bärwolf, Nicolai, Lange, Halle, Ruppe, Bühling, Schütz, Buchhorn, Schoder (76. Al Bakri), Schremmer (65. Zarkua)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Perrey, Heerdegen, Kalkofen, May, Sturm, Saedan, Wagner, Almutaleb, Brendel (46. Magul), Kuhles

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40