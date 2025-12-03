Der VfB 1906 Sangerhausen erzielte am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 11 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 11 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 4:1 (3:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Nach lediglich 13 Minuten schoss Ferdinand Buchhorn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (23.).

VfB 1906 Sangerhausen führt nach 23 Minuten 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Halle konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 52 schaffte es Spieler Nummer 6 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der 71. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Theo Schremmer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. In Spielminute 77 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Turbine Halle

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ehrich, Schütz, Schremmer (85. Schweigert), Bühling, Halle (90. Zarkua), Lange, Buchhorn, Bärwolf, Grenzebach (80. Schoder), Ruppe (70. Hering)

Turbine Halle: Worch – Hoffmann (46. Sultanaliev), Saile, Obier (3. Löser), Sikora (60. Zaeske), Heidelberger, Só, Ries, Schneider, Brandt, Waschkowitz

Tore: 1:0 Ferdinand Buchhorn (13.), 2:0 Damien Halle (23.), 3:0 Damien Halle (36.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (52.), 4:1 Theo Schremmer (75.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marcel Planer, Thomas Nolte; Zuschauer: 11