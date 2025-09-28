Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Gleich nach Spielstart schoss Noah Gabriel Schoder das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen musste zweimal Gelb hinnehmen (8.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 49 wurde ein weiteres Tor durch Ramon Bühling erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen in Minute 49 2:0 in Führung

In der 68. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Damien Halle, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (78.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bühling, Halle, Schremmer (65. Zarkua), Buchhorn, Lange, Nicolai, Ruppe, Schütz, Schoder (76. Al Bakri), Bärwolf

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Wagner, Perrey, Brendel (46. Magul), May, Kalkofen, Saedan, Kuhles, Almutaleb, Heerdegen, Sturm

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40