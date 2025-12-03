Am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 11 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:0)-Erfolg gegen die Turbine Halle freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 11 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Halle mit 4:1 (3:0) souverän überlegen.

Ferdinand Buchhorn (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (23.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Halle konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 52 gelang es Spieler Nummer 6 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Theo Schremmer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. In Spielminute 77 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Turbine Halle

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Lange, Schütz, Halle (90. Zarkua), Bärwolf, Ruppe (70. Hering), Ehrich, Buchhorn, Schremmer (85. Schweigert), Grenzebach (80. Schoder), Bühling

Turbine Halle: Worch – Saile, Schneider, Heidelberger, Waschkowitz, Obier (3. Löser), Só, Sikora (60. Zaeske), Hoffmann (46. Sultanaliev), Brandt, Ries

Tore: 1:0 Ferdinand Buchhorn (13.), 2:0 Damien Halle (23.), 3:0 Damien Halle (36.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (52.), 4:1 Theo Schremmer (75.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marcel Planer, Thomas Nolte; Zuschauer: 11