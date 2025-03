Kantersieg für den VfB 1906 Sangerhausen: Am 20. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den Haldensleber SC einfahren. Vor 34 Zuschauern gewann das Team 7:0 (2:0).

Sangerhausen/MTU. 7:0 (2:0) in Sangerhausen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Gegner aus Haldensleber untergebracht.

Niklas Reiber (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhausener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 45 wurde das zweite Tor durch Jannes Göbel erzielt.

2:0 Vorsprung für VfB 1906 Sangerhausen – Minute 45

Der Siegeszug der Sangerhausener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Bemmann im gegnerischen Tor. Göbel traf gleich mehrmals – in Minute 47 und 56, Zarkua in Minute 61 und Roman Eis in Minute 71. Spielstand 6:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 20

32 Minuten nach der Pause konnte Reiber (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (77.). Mit 7:0 gingen die Sangerhausener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Haldensleber SC

VfB 1906 Sangerhausen: Munzert – Ruppe, Zarkua (68. Stödter), Reiber, Eis, Göbel, Kurotschkin, Lange, Schütz, Bärwolf, Bühling

Haldensleber SC: –

Tore: 1:0 Niklas Reiber (29.), 2:0 Jannes Göbel (45.), 3:0 Jannes Göbel (47.), 4:0 Jannes Göbel (56.), 5:0 Saba Zarkua (61.), 6:0 Roman Eis (71.), 7:0 Niklas Reiber (77.); Zuschauer: 34